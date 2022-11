Tiroteo en Brasil: sujeto dispara contra dos escuelas y deja un 3 personas muertas y 11 heridos

Este viernes se produjo un tiroteo en el estado de Espíritu Santo, Brasil, cuando un joven disparó contra dos colegios en la ciudad brasileña de Aracruz, dejando tres muertos y otros 11 heridos.

Según lo informado por el secretario de Seguridad Pública del estado, Márcio Celante, las víctimas de este tiroteo corresponderían a dos profesores y un alumno de primaria.

Según las autoridades, el sujeto ingresó a la primera escuela y se dirigió a la sala de descanso de los profesores. En el lugar disparó contra los docentes, dando muerte a dos de ellos, mientras que otros nueve resultaron heridos.

Posteriormente, el individuo se retiró en un auto y se dirigió a la escuela privada Praia de Coqueiral. Ahí, el autor de los disparos terminó con la vida de un estudiante y dejó a otras dos personas heridas.

Las informaciones y el registro de video de una de las escuelas indican que el joven utilizaba ropa de tipo camuflaje y con su rostro cubierto para dificultar la identificación por las cámaras de seguridad.

Por el momento, no se han establecido las causas que motivaron al joven y que originaron esta tragedia, pero se sospecha que este pudo haber sido estudiante de ambas instituciones educativas.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su cuenta de Twitter mostró su tristeza ante la tragedia que enluta al país.

“Con tristeza supe del ataque a escuelas en Aracruz, Espírito Santo. Mi solidaridad con las familias de las víctimas de esta absurda tragedia, señaló el reciente nuevo mandatario de Brasil.

Además, en su mensaje extendió su “apoyo a las comunidades de las dos escuelas afectadas”.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

