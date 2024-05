Fiscal Nacional cataloga como “un fracaso importante” la absolución del exgeneral Fuente-Alba

Este martes, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, catalogó como un “fracaso” la sentencia que absolvió al general (r) Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Anita Pinochet, de los cargos que se les imputaron por supuesta utilización de dineros del Ejército de Chile para su uso personal.

En concreto, el jefe de los fiscales habló sobre la sentencia a Fuente-Alba y el rol de la Fiscalía, luego de que el 4.º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago argumentó que la investigación no contó con los antecedentes para acreditar los hechos que se le imputan a la pareja.

“ Es un fracaso importante , pero que todavía está pendiente, porque aún hay recursos pendientes, pero, sin dudas, es una sentencia que uno no espera, uno prefiere ir a la Corte de Apelaciones ganando y no perdiendo. Lo que no puede dejar de ocurrir es que analicemos esto y saquemos lecciones y aprendizajes para que no vuelva a ocurrir en el futuro”, dijo Valencia en conversación con Chilevisión.

“Existen dudas razonables”

Cabe recordar que la jueza Carolina Escandón, encargada de leer el veredicto, cuestionó la calidad y rigurosidad de la investigación a los bienes del ex comandante en jefe de la institución castrense.

“Existen dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”, dijo Escandón.

Incluso, el mismo Fuente-Alba criticó al Fiscal a cargo de su investigación, señalando que “el fiscal me acusa de que con $155 millones ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo, pero sí yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe”.