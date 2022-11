Estados Unidos: tiroteo en Universidad de Virginia deja tres muertos y dos heridos

La madrugada de este lunes se produjo un tiroteo en el campus de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. De acuerdo al comunicado entregado por la casa de estudios, se reportó que hay tres personas muertas y dos heridas.

Por el momento, desde la universidad no han confirmado las identidades de las víctimas ni si estas pertenecían a la casa de estudios como estudiantes.

La policía identificó al supuesto actor de los hechos como Christopher Darnell Jones Jr, y según se registra en el sitio web de atletismo de la universidad, el sujeto figura como un ex jugador de fútbol.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022