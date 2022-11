Elon Musk continúa haciendo noticia por su caótica estadía a la cabeza de Twitter. Y es que luego de suspender el lanzamiento de la suscripción de pago que permitía conseguir una verificación azul tras una ola de cuentas suplantadoras, ahora el magnate confirmó que relanzará Twitter Blue el 29 de noviembre.

“Se retrasa el relanzamiento de Blue Verified hasta el 29 de noviembre para asegurar su solidez”, comunicó Musk este martes

Twitter Blue fue una de los primeros proyectos que puso en marcha apenas asumió como director de la red social, pese a las advertencias en cuanto a la suplantación de identidad ante la falta de controles. De esta forma, desde el primer día de operación, Twitter se llenó de cuentas ‘fake’ verificadas de distintas personalidades, empresas e incluso de Jesucristo.

Cabe señalar que, en su corta operación desde el 5 de noviembre, esta es tercera vez que re-lanza el sistema. La primera vez que suspendió el sistema fue para las elecciones legislativas en EE.UU el 8 de noviembre y al otro día volvió a estar operativa, luego el 11 de septiembre la volvió a suspender, según consignó El País.

“Con la nueva versión, el cambio de nombre verificado provocará la pérdida de la marca de verificación hasta que Twitter confirme que el nombre cumple con los Términos del Servicio”, tuitió Musk

With new release, changing your verified name will cause loss of checkmark until name is confirmed by Twitter to meet Terms of Service

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022