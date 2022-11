Es el flamante patrón de Twitter, Elon Musk, se manifestó este lunes mediante un llamado a los votantes para que se inclinen por la opción republicana en las elecciones intermedias.

Las elecciones intermedias se celebrarán el martes 8 de noviembre y eligen a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En su cuenta de Twitter, el dueño de Tesla y SpaceX señaló “el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso Republicano, dado que la Presidencia es Demócrata”.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

