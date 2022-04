“Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter”: Elon Musk habría llegado a acuerdo para compra de la compañía

Twitter y Elon Musk están cerca de llegar a un acuerdo de venta de la red social por 43 mil millones de dólares, según reportan medios de Estados Unidos. La compañía estaría trabajando en los últimos detalles y la operación se podría comunicar este lunes.

Como informa Bloomberg, la situación “es fluida”, pero advierte que las conversaciones podrían aún “prolongarse” o incluse “desmoronarse”.

La negociación viene desde este domingo y han continuado este lunes. Las acciones de Twitter subieron un 3,8% y se ubicaron en 50,78 dólares. Sin embargo, aún están por debajo del precio de prometido por el dueño de Tesla, 54,20 dólares por acción.

Elon Musk es un activo usuario de Twitter y acumula más de 83 millones de seguidores. Este año comenzó con un plan de compra de acciones que lo ha llevado a tener el 9% de la compañía.

Debido a la participación, fue invitado al directorio, sin embargo rechazó el puesto. Ahora, busca comprar la empresa y convertirla en privada.

“Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”, escribió Musk en su cuenta.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022