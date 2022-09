En la ciudad de Gardez en Afganistán un grupo de adolescentes se manifestó en contra del cierre de los centros educativos secundarios para mujeres. Las escuelas habían reabierto sus puertas a inicios de la semana en la provincia de Paktia. Los recintos estuvieron un año prohibidos por el régimen talibán.

Las jóvenes caminaron por vestidas con los uniformes y algunas con rostros cubiertos. En la protesta gritaron “queremos educación, necesitamos que nuestras escuelas estén abiertas”. En la manifestación de este sábado también participaron docentes.

A inicios de semana fueron reabiertos cinco establecimientos educativos para mujeres, luego del esfuerzo de profesores y las familias. La medida rápidamente fue revertida por decisión de los talibanes. Se desconoce si la medida es temporal o permanente, por lo que las adolescentes no saben si podrán estudiar nuevamente.

En una radio una niña preguntó “¿por qué cerraron nuestras escuelas? ¿Por qué juegan con nuestras emociones?”. Los talibanes vetaron los colegios para niñas y la reapertura de esta semana fue permitida por líderes tribales. En Gardez la mayoría posee tradiciones conservadoras.

El vocero del régimen, Zabihullah Mujahid, dijo que el único que decide la apertura o cierre de escuelas es el ministerio de educación talibán. En las redes sociales hubo apoyo para las estudiantes secundarias afganas.

Schoolgirls above sixth grade took to the street in Paktia today morning to protest against the Taliban decision re-closing the secondary and high schools after they were briefly open for girls in the province.

video: submitted to Rukhshana media pic.twitter.com/iBVxsQsemw

