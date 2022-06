El gobierno de Afganistán confirmó que más de 920 personas han fallecido tras un terremoto magnitud 6,1 en escala de Richter. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo fue a 44 kilómetros de la ciudad de Jost y tuvo una profundidad de 51 kilómetros.

Según Haibatulá Ajundzadá, emir de los talibanes -gobierno de facto en ese país-, las autoridades se encuentran evacuando a los heridos y recuperando los cuerpos de los fallecidos producto de derrumbes por el movimiento telúrico.

“Pedimos igualmente a la comunidad internacional, las organizaciones caritativas y todas las ONG humanitarias que ayuden al pueblo de Afganistán a hacer frente a esta gran tragedia”, sostuvo.

La provincia de Paktiká -al sur de Kabul y que limita al este con Pakistán- es la más afectada. Según las últimas cifras, ahí cerca de 250 personas han muerto por el terremoto y otras cientos están heridos. Además, se espera que esta cifra aumente en las próximas horas.

“Algunas de las localidades afectadas se encuentran en zonas remotas de montaña, con lo cual se tardará en recolectar información”, sostuvo Salahuddin Ayubi, del ministerio del Interior, en declaraciones recogidas por El País.

Afganistán vive una profunda crisis desde la llegada de los talibanes al poder en 2021. Además de una caída en la economía, el gobierno de facto del Talibán es calificado por Occidente como terrorista, fundamentalista religioso y violador de derechos humanos.

Esto podría complicar la llegada de ayuda internacional a las ciudades afganas.

Mientras, las autoridades de Pakistán anunciaron el fallecimiento de una persona en ese país por un derrumbe en su hogar debido al terremoto, además de daños leves a la infraestructura.

