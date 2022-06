Conmoción mundial ha causado la decisión de la Corte Suprema estadounidense de revocar el fallo de 1973 que contemplaba la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, amparada por la 14ª Enmienda de la Constitución y el derecho a la privacidad.

La acción judicial dejaría sin efecto la antigua ley al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al procedimiento, lo que implicará no solo la libertad de cada estado de determinar sus propias leyes restrictivas en cuanto al aborto sino que además transformará la situación del acceso a la salud sexual y reproductiva en el país.

Muchas personalidades de la política, la cultura y el espectáculo se han manifestado en contra de la decisión, entre las que se encuentran el presidente estadounidense Joe Biden, la exprimera dama Michelle Obama y la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Por parte de los artistas, destacan la cantante Taylor Swift que ya comentó su postura en la red social Twitter.

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022