Juez de Suprema en EE.UU. busca reconsiderar legalidad de la homosexualidad y el acceso a anticonceptivos en matrimonios

Tras el dictamen de este viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos que derogó el derecho al aborto en la nación, algunas voces al interior del Máximo Tribunal aseguran que esto podría abrir la puerta a que se analice la legalidad de la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a los anticoncepitvos en parejas casadas, entre otros derechos.

En detalle, fue el juez Clarence Thomas, el miembro más antiguo de la Corte y visto por muchos estadounidenses como el integrante más conservador debido a sus lazos con la iglesia católica, quien tras el debate que anuló el caso Roe contra Wade (que establecía la interrupción del embarazo de forma legal y federal en EE.UU.) puso esta discusión sobre la mesa.

Así lo confirmó a través de Twitter, Shane Goldmache, periodista de la política estadounidense del New York Times, quien manifestó que Thoma busca “reconsiderar” los casos “Griswold, Lawrence y Obergefell”, todos procesos legales que dieron pie a los derechos mencionados anteriormente.

The Thomas concurring opinion, starting on page. 117, wants to reconsider "Griswold, Lawrence, and Obergefell."https://t.co/W130NePVmR pic.twitter.com/UK5KHYieoy

— Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) June 24, 2022