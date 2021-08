La impactante imagen de 640 personas evacuadas de Afganistán en avión militar estadounidense da la vuelta al mundo

Desde que el régimen talibán retomó el control de Afganistán en la capital Kabul, se han visto cientos de impactantes imágenes dar la vuelta al mundo, muchas de las cuales tienen como protagonista el aeropuerto de la ciudad donde cientos de personas buscan tomar un vuelo para abandonar el país.

Así, sumado a los videos y fotografías donde se veía a cientos de afganos en la losa del aeropuerto buscando subir desesperadamente a cualquier avión, se conoció la imagen del interior de una nave militar estadounidense donde se logró evacuar a 640 personas entre hombres, mujeres y niños desde Kabul.

La fotografía fue publicada por las redes sociales del sitio de noticias de defensa y seguridad de Estados Unidos, Defense one, con el mensaje: “La tripulación tomó la decisión de irse: Dentro del alcance 871, un C-17 estadounidense repleto de 640 afganos que intentan escapar de los talibanes“.

En efecto, la imagen habría sido tomada el domingo recién pasado, al interior de un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE.UU., que despegó desde Kabul.

El C-17 Globemaster III es una enorme nave de carga militar que nunca antes había trasladado a tantas personas al mismo tiempo, y se cree que quizá otros aviones similares pudieron haber evacuado a otros grupos similares, lo que no ha sido confirmado aún.

“The Crew Made the Decision to Go:” Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc

— Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021