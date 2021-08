Colapso en el aeropuerto de Kabul: Las dramáticas imágenes de los intentos por escapar de Afganistán tras la llegada de los talibanes

Una serie de dramáticas imágenes del colapso en el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán, se han conocido desde que este domingo los talibanes volvieran definitivamente al poder tras 20 años, provocando incluso la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN del país, y el escape del propio presidente afgano, Ashraf Ghani, con paradero desconocido.

Así, las personas han saturado el aeropuerto intentando desesperadamente subir a algún avión que los lleve fuera del país, ante el temor a los líderes fundamentalistas que amenaza con retroceder en todas las libertades que pudo obtener la población, especialmente las mujeres.

De hecho, ayer luego de consolidar su presencia en Kabul, los talibanes comenzaron a revisar todos los vehículos que circulaban en la ciudad, constatando que ninguna mujer estuviera al volante.

En tanto, las agencias de noticias internacionales han asegurado que el colapso del terminal aéreo ya ha dejado al menos cinco personas fallecidas, por las estampidas que se han producido en la losa, dejando imágenes realmente impactantes.

The moment when several people in Afghanistan fell from the plane because the were stuck to the tire of the plane.We did not deserve this misfortune.O Allah have mercy on us poor people. #Afghanistan #Afganistan #AfghanWomen #USA #america #Kabul #kabulairport #taliban pic.twitter.com/fs3n32M2a5

The scene outside the Kabul airport gate this morning, where people were arriving by the thousands and things were rapidly spiraling out of control, as false rumors spread of flights out for anybody without visas. Several killed inside and outside already. pic.twitter.com/Rzdi2D9BTe

— Matthieu Aikins (@mattaikins) August 16, 2021