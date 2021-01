A dos semanas del cambio de mando, Trump insiste en que no reconocerá la victoria de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no reconocerá su derrota ante Joe Biden en las elecciones de noviembre, cuando restan dos semanas para el cambio de mando.

“No lo reconoceré”, dijo ante una multitud en Georgia, hasta donde acudió para apoyar a los candidatos republicanos que participan este martes de una elección especial, que será decisiva para determinar si republicanos o demócratas tendrán mayoría en el Senado.

Este miércoles, en una ceremonia que se cumple por protocolo, el Congreso deberá certificar los resultados del Colegio Electoral y ratificar la victoria de Joe Biden. Sin embargo, once senadores republicanos anunciaron que pedirán una auditoría de emergencia que, en 10 días, revise los resultados en los estados más disputados.

“Una vez completado, los estados individuales evaluarían los hallazgos de la comisión y podrían convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto, si fuera necesario”, dice el comunicado de los senadores.

En Georgia, Trump apuntó al rol que podría jugar Mike Pence, vicepresidente y encargado de supervisar la sesión conjunta del Congreso en que se certificará la victoria de Biden

“Espero que Mike Pence nos ayude, tengo que decírselo. Espero que nuestro gran vicepresidente, nuestro gran vicepresidente nos ayude. Es un gran tipo. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto “, dijo.

Trump insiste en que hubo un fraude en su contra, pese a que la justicia ha dicho que no existen pruebas para sustentar esa afirmación.