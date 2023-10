En Alemania califican de “estupidez” la organización del Mundial 2030: “Acabaremos jugando en el Everest”

La decisión del Consejo de la FIFA de celebrar el Mundial 2030 en tres continentes comenzó a despertar críticas desde distintos sectores del planeta. En Alemania, alzó la voz el entrenador del Leipzig, Marco Rose, quien se mostró en total desacuerdo con la organización de aquella Copa del Mundo.

El técnico alemán reflexionó sobre las distancias que hay entre un país y otro, considerando que los partidos inaugurales se jugarán en Sudamérica (Argentina-Uruguay-Paraguay), mientras que el resto del certamen se llevará a cabo en Europa (España-Portugal) y África (Marruecos).

“Lo primero que he pensado es que los jugadores van a tener que viajar mucho, ¿o los grupos se jugarán en un mismo país? Como pueden ver, me surgen muchas dudas y me ha sorprendido mucho”, señaló Rose tras la reciente derrota que sufrió su equipo ante Manchester City por la Champions League.

“Vueltas y más vueltas de tuerca, ocurrencia especial por aquí, algo diferente por allá y acabaremos jugando en el Everest, cuando alguien haga un campo allí y quiera explotarlo”, indicó el entrenador del Leipzig a modo de crítica contra la FIFA.

“Siempre ha ido bien cuando un solo país ha organizado el Mundial, incluso dos. Austria y Alemania te pueden organizar bien una Eurocopa, pues las distancias son cortas. Pero eso ya no importa, y todavía vendrán más vueltas de tuerca”, sostuvo el estratega alemán.

Por último, Marco Rose calificó duramente la determinación que tomó FIFA respecto a la organización del Mundial 20230. “Mi primer pensamiento es que es una pena, incluso, una estupidez”, concluyó.