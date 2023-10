Un verdadero circo: FIFA reveló las insólitas fechas para la inauguración del Mundial 2030

FIFA nos sigue tocando la oreja. No contentos con dejar a Chile fuera la organización de la Copa del Mundo 2030, tan solo unos días después del anuncia, el ente rector del fútbol mundial reveló las fechas que se manejan para la inauguración del poco serio Mundial.

Viajes de horas, y rutas millonarias para los hinchas, será el gran marco de una Copa del Mundo que sigue en tela de juicio por la gran cantidad de países que lo organizarán: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Sí, en tres continentes, y si eso parece poco serio, la FIFA insistió este viernes en seguir justificando el circo: la inauguración de la Copa será en Montevideo, Buenos Aires y Asunción, pero luego habrá otra más en Madrid, Lisboa y Rabat, presumiblemente.

Según lo explicitado por el ente rector del fútbol mundial, el “vamos” al Mundial 2030 será entre el sábado 8 y domingo 9 de junio del 2030 con los partidos de Uruguay en Montevideo, Argentina en Buenos Aires y Paraguay en Asunción.

Pero luego, el jueves 13 y el viernes 14, habrá otra ceremonia de inauguración, ahora en las capitales de España, Portugal y Marruecos. En total, habría seis partidos de inauguración. Poco serio, por donde se le mire.

Following extensive consultation with all confederations, the FIFA Council took key decisions in relation to the bidding and hosting of the 2030 and 2034 editions of the FIFA World Cup. Here are some frequently asked questions 👉 https://t.co/5fjF4a8Ia4 pic.twitter.com/reqJ1u2lC0

— FIFA Media (@fifamedia) October 6, 2023