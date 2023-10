FIFA confirma que el Mundial 2030 se celebrará en tres continentes: países que serán sede clasifican automáticamente

Mediante un comunicado oficial, la FIFA confirmó este miércoles que el Mundial de Fútbol 2030 tendrá lugar en tres continentes: Europa, África y Sudamérica.

“En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes – África, Europa y América del Sur – seis países – Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay – dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA”, señaló Gianni Infantino, presidente del ente rector del fútbol.

En detalle, el Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que Marruecos, Portugal y España organizarán el Mundial 2030, por lo tanto, clasifican al certamen de manera automática por ser sedes.

Por otro lado, las máximas autoridades del balompié mundial determinaron realizar una celebración previa en Sudamérica, con lo cual, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán cada uno un partido a modo de inauguración para la Copa del Mundo 2030.

“El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo”, indicó Infantino.

Si bien, FIFA en su comunicado no especificó que Argentina, Uruguay y Paraguay estén ya clasificados al Mundial 2030, desde Conmebol anunciaron que estos tres países sí tienen asegurados sus cupos en el certamen.

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023