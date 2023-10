La respuesta de Conmebol para explicar por qué Chile no será sede del Mundial 2030

Este miércoles, Conmebol oficializó que Argentina, Uruguay y Paraguay serán las sedes para los partidos inaugurales del Mundial de Fútbol 2030, lo cual significó un duro golpe para Chile, ya que era parte de la candidatura conjunta que presentaron estos cuatro países para traer la Copa del Mundo a Sudamérica.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, habló en conferencia de prensa para anunciar que el Mundial 2030 se disputará en tres continentes. Además, confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados para aquella cita planetaria, al ser sedes.

Luego, respondió preguntas de la prensa y ahí le consultaron por qué Chile fue excluido para albergar los duelos inaugurales del Mundial.

Qué pasó con Chile

“Originariamente, se habló de dos países para la candidatura: Argetina y Uruguay. Después se amplió el Mundial a 48 selecciones y en ese contexto se agregó la propuesta de Paraguay, y más tarde se unió Chile”, comenzó señalado el mandamás del fútbol sudamericano.

“En esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también”, indicó Domínguez, dando a entender que nuestro país podría ser sede de algún otro evento a futuro.

Por último, el presidente de la Conmebol aclaró que “esta es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero FIFA determina el cómo y qué”.