Felipe Mora aportó con un gol en la victoria 2-1 de Portland Timbers sobre Real Salt Lake, encuentro disputado durante la noche de este miércoles por la MLS, el torneo de Primera División de Estados Unidos.

El delantero nacional puso el 2-0 al minuto 63 mediante un impecable remate de derecha dentro del área, con el cual dejó sin opciones al arquero rival.

El ex U de Chile marcó por segundo partido consecutivo, ya que venía de convertir el pasado sábado en el duelo donde su equipo perdió 3-2 ante Vancouver Whitecaps.

Además, el atacante chileno cortó una racha de un año y ocho meses sin marcar dos goles seguidos. La última vez que había conseguido esto fue en diciembre del 2021, cuando anotó contra Real Salt Lake y en el partido siguiente hizo lo mismo frente a New York City.

Con este resultado, Portland Timbers llegó a 29 puntos y quedó en el puesto 12° de la Conferencia Oeste de la MLS, a 4 unidades de ingresar a zona de playoffs.

Felipe Mora gets a crucial goal to give @TimbersFC some breathing room.

2-0. #RCTID pic.twitter.com/15CwHF01qY

— Major League Soccer (@MLS) August 31, 2023