Felipe Mora busca convencer a Eduardo Berizzo tras dejar atrás su peor año: “Espero hacer goles para tener un llamado a la selección”

Felipe Mora dejó atrás su duro periodo de 11 meses sin jugar producto de una grave lesión y ahora se enfoca en terminar de buena manera el año con Portland Timbers, equipo que disputa la MLS de Estados Unidos. El delantero nacional busca sumar minutos y goles, pero otro objetivo que aún lo ilusiona es poder volver a ser considerado en la selección chilena.

“Después de esta lesión de largo tiempo espero tener la continuidad en el equipo. Siempre para el delantero es importante estar haciendo goles y espero hacerlos, para tener un llamado a la selección. En su momento me tocó ir a La Roja pero no tuvo otras oportunidades. Como todo jugador, trabajo día a día para estar y ser un aporte”, reconoció el ex U de Chile en diálogo con ESPN.

El formado en Audax Italiano también abordó lo que ha sido su regreso a las canchas después de estar casi un año fuera de la actividad. “Estoy muy contento de volver después de tanto tiempo de mi lesión, la cual no me esperaba. Feliz de volver a jugar, tener continuidad y de poder hacer un gol con el equipo”, comentó

Además, el ariete de 30 años profundizó sobre el problema que tuvo en su rodilla izquierda, por lo cual tuvo que ser operado. “Fue una lesión que no me esperaba porque venía de un año muy bueno con el club. Nunca había tenido una lesión tan grave en mi carrera. Tras mi primera operación tenía la esperanza de quedar bien, pero después no me sentí cómodo, mi rodilla no me respondía. Me tuve que ir a operar a otra ciudad”, mencionó.

Por último, Felipe Mora se refirió a la locura que ha provocado Lionel Messi desde que arribó al fútbol estadounidense. “Su llegada fue un golpe duro para el mercado de la MLS. Todos se han vuelto locos con él y no le ha costado nada adaptarse. En todos los partidos de Inter Miami hace goles. Es muy grato ver a ese tipo de jugadores. La llegada de él cambió a la MLS, porque ahora la ve mucha más gente y eso es bueno para el crecimiento de la liga”, concluyó.