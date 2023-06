Felipe Mora tuvo un emotivo regreso a las canchas tras estar 11 meses sin jugar producto de una compleja operación en su rodilla izquierda. El delantero chileno volvió a la actividad este sábado, en el partido entre su club, Portland Timbers, contra New York City por la MLS de Estados Unidos.

El encuentro terminó 1-1 y el ex U de Chile ingresó al minuto 75. Luego del cotejo, Mora habló en conferencia de prensa y abordó toda la emoción que vivió junto a su familia que estaba presente en el estadio.

“Cuando entré sentí que estaba volviendo a nacer. Fueron muchas sensaciones. Cuando terminó el partido, vinieron corriendo mis hijos y me dijeron que uno de ellos estaba llorando. Mi hijo siempre me preguntaba cuándo volvería a jugar. Después me abracé con mi esposa que también sufrió. Gracias a Dios estoy de vuelta”, señaló el ex seleccionado nacional.

El otrora atacante de Audax Italiano reconoció que necesita un periodo de adaptación para retomar su nivel. “Me queda mucho por mejorar, fue mucho tiempo fuera de una cancha, tengo que volver a apartarme al juego y a mis compañeros, hay varios nuevos. Es un proceso”, remarcó.

Mora tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos en el próximo duelo de Portland Timbers, el cual será el 1 de julio ante Minnesota United por la liga estadounidense.

La reacción de Felipe Mora tras volver a las canchas