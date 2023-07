Sebastián Pérez no se anticipa con un regreso a la UC: “El foco está puesto en Unión Española y en el buen presente que tenemos”

Este martes, Los Tenores de ADN dialogaron con Sebastián Pérez, arquero de Unión Española y una de las figuras durante la goleada de este lunes que consiguió el cuadro rojo sobre Universidad de Chile.

El “Zanahoria” comenzó analizando las claves de este triunfo y señaló que “la U ordena a mucha gente atrás y el equipo construye desde ahí hacia adelante, sabíamos que teníamos que tener paciencia para poderle entrar a esa defensa. Los goles vinieron en los momentos justos y pudimos jugar con el resultado a favor”.

Los “Hispanos” quedaron a 5 puntos del líder, Cobresal, pero el portero pone paños fríos sobre la lucha por el título. “Hay cosas que no dependen de nosotros, lo único que depende de nuestro equipo es ser consistentes en el juego y los resultados para mantener la ilusión de pelar arriba. Nos propusimos objetivos cortos. En la tabla está todo muy estrecho, si ganas un par de partidos quedas cerca de los primeros puestos”, indicó.

Su presente en Unión Española y posibilidad de volver a la UC

Sebastián Pérez se refirió a su gran rendimiento en el elenco de Santa Laura, con uno de los arcos menos batidos del torneo. “Ha sido buena mi temporada, porque he estado jugando. Quise salir de Católica para sentirme importante dentro del campo y conseguir cosas. Uno viene con la ilusión de tener la regularidad que no tenía antes. Y el que nos lleven pocos goles también es tremendo mérito de la línea defensiva”, comentó.

También abordó la opción de retornar a Universidad Católica para el 2024, considerando la reciente salida de Matías Dituro. “Tengo contrato hasta final de año en Unión Española, lo demás es un tema que no me compete. En su momento se verá lo del próximo año. No puede ser más importante el futuro de un jugador por sobre el equipo, por eso el foco tiene que estar puesto en el plantel y en el buen presente que tenemos”, aseguró.

Sobre su renacer futbolístico tras perder la titularidad en la UC el año pasado, remarcó que “soy muy competitivo y profesional. Sabía que, cuando volvió Dituro, mis chances de jugar serían pocas o casi nula, pero siempre dije que tenía que entrenarme bien y estar en buen estado de forma. Creo en mis capacidades y en lo que puedo dar. Por eso quise dar el salto a un equipo como Unión Española que me diera regularidad”.

Por último, Pérez tuvo palabras para su esposa, quien viene de superar una batalla contra el cáncer. “Para estar traquilo, es importante la tranquilidad que ella me da. Para mí y mi hija no es cómodo escuchar sobre un cáncer, uno teme lo peor, pero gracias a Dios ya no tiene nada, le sacaron todo lo malo que tenía y su post operación está en buen camino”, concluyó.