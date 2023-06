Patricio Bustamante ratifica que no trabajará más en la cancha de Santa Laura: “No les cobré porque a ellos los estafaron en el trabajo que les hicieron”

En la previa al Clásico Universitario, el renunciado canchero del Santa Laura, Patricio Bustamante, conversó con Los Tenores para justificar su salida de la institución, a la cual había llegado este año para ayudar en la recuperación de la cancha de la zona norte de Santiago.

“Tuvimos que hacernos cargo de una cancha que más bien parecía una chacra. La recuperamos y cuando vinieron los recitales, retrocedimos. Se tuvo que trabajar sobre la marcha para llegar a una cancha en que se pudiera jugar cuando no estaba en buenas condiciones. Después que llegamos al partido de la U con O’Higgins, con una cancha en muy buenas condiciones aunque no al 100%, fui crítico de lo que viene para la cancha. No es que tenga buena raíz, se ha resembrado cuatro veces en estos seis meses. No creo que se va a poder hacer un buen juego y se va a estropear”, comentó, junto con plantear las especiales condiciones por las cuales aceptó la labor en el recinto de Independencia.

“De ahí mi renuncia, si no se toma en cuenta lo que digo entonces estoy de más. En otros lados me preguntan y acá no es así. No he cobrado un solo peso por mi trabajo, fui en ayuda de Ronald Fuentes porque él me pidió y quería que a un técnico chileno le vaya bien, que tenga una buena cancha. Más que un beneficio es un desprestigio (…) No les cobré porque a ellos los estafaron en el trabajo que les hicieron. Quería sólo ayudar a Ronald Fuentes. Muchas veces me preguntaron por mi precio y sólo pedí que me evaluaran cuando la cancha estuviera lista. Si la cancha se estropea, mañana mismo tengo que tener la disponibilidad de la gente y eso en Unión Española no hay”, aseguró Patricio Bustamante, que remarcó en que se pudo haber cambiado la fecha del Clásico Universitario.

“Puedo entender que haya una obligación, pero se podría haber reprogramado para dos días más, el viernes. Es por el futuro de la cancha (…) Desconocemos si le hicieron drenaje cuando la rearmaron. Por lo mismo tenía aprensión ante las primeras lluvias de si la cancha va a aguantar o no. Unión Española será la más perjudicada. Si se estropea, ¿la van a parar de nuevo?”, cuestionó quien fue mano derecha de Marcelo Bielsa en su paso por La Roja.

Los problemas de canchas en Chile

Con su vasta experiencia trabajando en el balompié nacional, siendo el encargado del Tierra de Campeones en Iquique y del Zorros del Desierto en Calama, tiene claros inconvenientes como los que han afectado al estadio Monumental.

“Ahí hubo otro engaño, les dijeron que sería la mejor de Sudamérica y se convirtió en un problema. Hay muchas empresas que se dedican a hacer canchas, pero no son futbolizadas y no entienden las necesidades del jugador”, aseguró, junto con recordar lo que en su momento se calificó como un hongo en la cancha de San Carlos de Apoquindo.

“En Calama combiné seis tipos distintos de pasto, por eso se ve siempre verde todo el año. Cuando pasó el problema en San Carlos de Apoquindo, más que un hongo es el tipo de pasto, que sólo crece en primavera-verano“, remarcó, ampliando su preocupación por el futuro de este aspecto en el fútbol nacional.

“Me preocupa quienes dirigen los clubes y la ANFP. El fútbol es un producto que se vende y cuando mostramos canchas en pésimas condiciones no sé qué producto compra la gente que quiere ver los partidos”, concluyó Patricio Bustamante en el diálogo con Los Tenores.