A un día para la reanudación del Clásico Universitario en el Estadio Santa Laura, Patricio Bustamante, canchero encargado de este campo de juego, decidió presentar su renuncia al considerar que sus advertencias no fueron escuchadas.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, aseguró Bustamante en diálogo con el portal Bolavip.

El canchero del Santa Laura remarcó que los futbolistas podrían lesionarse por el mal estado del terreno. “Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente”, afirmó.

“Como las decisiones la toman otras personas, entonces estoy de más”, concluyó Patricio Bustamante, luego de renunciar a sus funciones en el reducto de Plaza Chacabuco.

Hace pocos días, en el Santa Laura no se pudieron jugar los duelos de la UC vs Santiago Wanderers y Unión Española vs Barnechea por la Copa Chile, ya que la cancha quedó afectada por la intensa lluvia.