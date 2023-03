Alfredo Stöhwing acude a la Fiscalía y espera que el Monumental no sea castigado: “Realmente no veo razones para eso”

Este lunes, la dirigencia de Colo Colo, encabezada por el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, acudieron a la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana para entregar antecedentes sobre la investigación realizada de los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental, durante el último Superclásico.

El timonel albo aseguró que se revisaron 32 cámaras del recinto deportivo y al menos 5 personas fueron identificadas. “Entregamos bastantes antecedentes para perseguir a los culpables de esos desórdenes. Esperamos que se pueda materializar. Tenemos a varias personas individualizadas para erradicar a estos antisociales del estadio”, indicó.

Además, el mandamás del “Cacique” pidió no cerrar el reducto de Macul tras colaborar en la investigación de los hechos. “Espero que el estadio no sea castigado, realmente no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio que deberían entrar en una revisión especial, a lo mejor no tener público por algunas fechas”, señaló.

“Si uno mira el comportamiento de la mayoría de nuestro público, fue bastante razonable en situaciones difíciles. Espero que no le provoquen este enorme daño deportivo, institucional y financiero al club”, sostuvo Alfredo Stöhwing.

En la misma línea, explicó que “cumplimos con todas las obligaciones que no impuso la autoridad. Teníamos más de 400 guardias ese día del Superclásico, más de 32 cámaras, hicimos un esfuerzo enorme. Aquí somos un poco víctimas también de las situaciones de violencia en el país”.