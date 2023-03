Carlos Palacios anticipó el Superclásico ante la U: “Como hincha se vive diferente”

Este domingo por la tarde, Colo Colo se tomó revancha de lo sucedido hace algunas semanas en la Supercopa, y derrotó a Magallanes en el Estadio Monumental, y uno que sigue al debe en Macul, es Carlos Palacios.

El delantero del “popular” no logra entrar con todo en el funcionamiento del equipo de Gustavo Quinteros, pero lejos de ello, comentó lo sucedido en Macul este domingo: “estamos tranquilos, el equipo hizo un buen partido, por momentos fuimos dominadores, como también nos dominaron un poco, pero lo importante es que sacamos los tres puntos en casa”, dijo.

Sobre lo que se viene para Colo Colo ante la U, Palacios sostuvo que: “creo que he jugado grandes partidos en mi carrera, en especial en Brasil, pero claro que como hincha se vive diferente”, dijo.

“Tengo que tener tranquilidad, hay que tener tranquilidad y paciencia dentro de la cancha, vamos a ver si me toca jugar de nuevo“, complementó el ex Unión Española.

Cerró sobre su trabajo en el Monumental que: “falta mucho, me vengo conociendo recién con los demás, hay un buen ambiente, una buena relación con todo el plantel, pero siempre un tiene que tener mejor conexión con los que están cerca de mi puesto”, finalizó Carlos Palacios.

Marcos Bolados, en la misma línea de Carlos Palacios

El delantero del “popular” fue escogido como el mejor de la cancha por TNT Sports, y comentó lo que pasó en Macul ante Magallanes: “duele mucho cuando perdemos en casa, pero esto es fútbol, tenemos muchas revanchas y tenemos que seguir trabajando para conseguir más tres puntos”, dijo.

“El año pasado no tuve tantos minutos, pero lo he dicho antes, hay que entrenar para poder jugar, y cuando toque hacerlo bien para no salir más“, complementó el ex Universidad Católica.

Al finalizar, adelantó lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile del próximo domingo en el Monumental: “siempre es lindo jugar un Superclásico, estamos muy motivados para jugar eso“, cerró el ariete.