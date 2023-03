Marcos Bolados adelantó el duelo ante la U: “Estamos muy motivados”

Este domingo por la tarde, Colo Colo se tomó revancha de lo sucedido hace algunas semanas en la Supercopa, y derrotó a Magallanes en el Estadio Monumental, y una de las buenas figuras en el local, fue Marcos Bolados.

El delantero del “popular” fue escogido como el mejor de la cancha por TNT Sports, y comentó lo que pasó en Macul ante Magallanes: “duele mucho cuando perdemos en casa, pero esto es fútbol, tenemos muchas revanchas y tenemos que seguir trabajando para conseguir más tres puntos”, dijo.

“El año pasado no tuve tantos minutos, pero lo he dicho antes, hay que entrenar para poder jugar, y cuando toque hacerlo bien para no salir más“, complementó el ex Universidad Católica.

Al finalizar, adelantó lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile del próximo domingo en el Monumental: “siempre es lindo jugar un Superclásico, estamos muy motivados para jugar eso“, cerró el ariete.

Marcos Bolados se sumó a Quinteros

El entrenador del “popular” no sabía de victorias en las últimas jornadas, y respecto al encuentro ante la “academia” aseguró que: “avanzamos en la organización defensiva, en el orden, no tuvimos errores individuales como en el partido anterior, estuvimos más sólidos, así que nos dio la posibilidad de ganar, de sumar de tres y esperar el clásico más tranquilos”, dijo.

“Cuando tienes dos delanteros que son de área y cabecean bien, es inevitable buscar más centro y a veces la tiran a cualquier lado, lo trabajamos y hoy conseguimos mejorar eso”, complementó sobre el juego por las bandas de Colo Colo, en conversación con TNT Sports.

Gustavo Quinteros ahora podrá contar con Maxi Falcón, algo que le ayudará a armar su línea defensiva de cara al duelo ante la U: “en un momento teníamos un solo jugador de experiencia, ahora tendremos los tres de experiencia más los juveniles. Estamos trabajando y de a poco vamos agarrando un orden táctico y defensivo, esperamos mantener el nivel y estar regular en los partidos”, sostuvo.

Al cerrar, adelantó lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile: “los clásicos son muy emocionantes para la gente, pero vale tres puntos para mí como entrenador. Entiendo el sentimiento de la gente, y vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido“, finalizó el DT de Colo Colo.