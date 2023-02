Matías Rodríguez no pudo conseguir club y sueña con volver a la U en otra faceta: “Ya tienen un proyecto presentado por mí”

El exfutbolista de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, conversó con ADN Deportes sobre su presente en el fútbol y los objetivos que tiene a futuro, ya fuera de las canchas.

En noviembre pasado, el lateral derecho dio pie atrás a su retiro y se estuvo preparando para retomar su carrera, sin embargo, ahora reconoció que aquel deseo no será posible. “Sigo entrenando, pero aún no tengo ningún llamado. Si no hubo llamados hasta ahora, es bastante complicado. Esa ilusión de volver a jugar se está diluyendo sola”, confesó.

“Tuve mensajes que después no fueron respondidos, pero no pasa nada. Hubo mensajes desde Chile. Pero a mi entender, la gran posibilidad que podía pasar era que no hubiese un llamado”, agregó respecto a la fallida opción de retornar al fútbol chileno.

Matías Rodríguez y el momento de la U

Ya centrado en el cuadro azul, el zaguero mencionó que “de la U siempre me entero. Leo noticias sobre los entrenamientos, hablo con gente del club, así que siempre estamos en contacto. Pero los partidos no los puedo ver porque no renové la aplicación en donde los veía”.

El argentino nacionalizado chileno considera que el elenco universitario construyó un plantel competitivo. “Cuando vi la conformación del plantel, me ilusioné. Veo grandes jugadores y ojalá que agarren rápido el funcionamiento. Si bien no arrancaron de la mejor manera, pero siempre con la ilusión y la fe de que mejoren pronto”, añadió.

En cuanto a la llegada del entrenador Mauricio Pellegrino, indicó que “hizo una buena campaña con Vélez, es un exjugador y tiene su recorrido. Es un técnico con muchísimas ganas. Ojalá que pueda replicar y sacar el potencial de los jugadores que llegaron. Le deseo lo mejor”.

Por último, Matías Rodríguez aseguró que en las oficinas de Azul Azul hay un plan diseñado por él. “Ya tienen un proyecto presentado por mí, ellos lo saben y no voy a decir de qué se trata. Al corto plazo no me veo dentro del club, al contrario, cada vez me veo más lejos. Pero la ilusión de volver a la U siempre está, en algún cargo o algo que pueda ejercer”, reconoció.

El defensor también se preparó para ser DT y no le cierra la puerta a la banca de Universidad de Chile. “Ojalá, es un sueño, pero aún muy lejano. Es como cuando comienzas a jugar a la pelota con 6 años, te preguntan cuál es tu sueño, y dices jugar en Primera y en la selección. Hoy lo veo así de lejano”, concluyó.