Matías Rodríguez analiza las firmas de Zaldivia y Toselli por la U: “Tienen que demostrar por qué llegaron al club”

El ya lateral Matías Rodríguez conversó con ADN Deportes, donde el tema principal fue uno que le es ineludible: el presente del equipo que marcó su carrera en nuestro país, la U de Chile.

“Al tenerle un cariño tan especial al club, lo he seguido desde que me fui, siempre deseándole lo mejor. El año pasado se salvó con algunas fechas de anticipación, pero la U no quiere seguir viviendo esta situación y necesita posicionarse en pelear arriba, han conformado un lindo plantel y ojalá el DT encuentre las piezas para lograr el funcionamiento“, aseguró, confiado en lo que pueda hacer Mauricio Pellegrino en la banca azul.

“Espero lo mismo que esperan los hinchas, que el equipo sea protagonista y que pueda demostrar por qué ha llegado a la U, posicionarla donde merece”, resaltó Matías Rodríguez, que entregó su respaldo a Daniel Navarrete y Marcelo Morales como laterales izquierdos titulares del equipo.

“Estaría super bueno que le sigan dando la confianza a los chicos del club, que se hicieron cargo de la posición en una situación bastante compleja. Estaría bueno verlos en un contexto diferente, personalmente sería bueno que les den la oportunidad. Si no han contratado es porque confían en ellos”, planteó, a la vez que defendió la llegada al club de Matías Zaldivia y Christopher Toselli, identificados con Colo Colo y la UC, respectivamente.

“Cuando estén en cancha, tendrán que demostrar el defender la camiseta como profesionales que son, esto es un trabajo. Genera un poco de rechazo al hincha, pero tienen que demostrar por qué llegaron al club“, remarcó, junto con lamentar que Marcelo Díaz no haya vuelto a la U de Chile.

“Cuando conversé con él no sabía si podía darse su regreso. Esta vez pensé que llegaría al club y no se pudieron alinear los planetas, hubiera sido lindo verlo jugar por lo que genera en el club, además de la clase de jugador que es. Le deseo mucho éxito en Audax”, sostuvo.

¿Matías Rodríguez podría dirigir a la U de Chile?

Ya alejado de las canchas, el exlateral de 36 años está trabajando ya en emprender formalmente las labores de director técnico, aguardando incluso por colaboradores de su staff futuro que todavía se mantienen como jugadores profesionales.

“Estoy entusiasmado, terminando de conformar mi cuerpo técnico, ya me recibí hace un tiempo. A veces cuesta sacarse el chip de jugador, todas las semanas nos juntamos para ver la metodología que queremos implementar, tenemos ganas de arrancar esta carrera (…) Me inspiro en la funcionalidad de lo que viví con Beccaccece y Sampaoli”, dijo.

La pregunta, entonces, es obvia en torno a su ilusión por dirigir al cuadro universitario laico, aunque ese paso se lo toma con mesura. “Hoy es muy lejano, para llegar a un club tan grande como la U tenemos que estar súper preparados y con mucha experiencia encima, prefiero partir en un equipo de menos envergadura. Siempre pensé en ir de menos a más”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.