En junio del 2022, Matías Rodríguez anunció su retiro del fútbol. Cinco meses después, el ex U. de Chile dio pie atrás a esa decisión y se motivó para volver a las canchas de cara a la próxima temporada 2023.

“Después del retiro sí se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de volver a jugar. Mi hijo me lo pregunta. A partir de esa charla que tuve con él, dije ‘¿por qué no intentarlo?’, si es que se llega a presentar una oportunidad. Por eso inicié entrenamientos con una rutina profesional, por si alguien pega un llamado”, confesó el zaguero en diálogo con ADN Deportes.

¿Arribar a algún club del fútbol chileno? El campeón de Copa Sudamericana con la U dejó claro que, de momento, no piensa en ningún elenco en particular. “Estoy entrenado fuerte y me estoy cuidando, con descanso y comidas para ver si existe la posibilidad. Si no se da, no se da. Pero no sabría decir algún equipo. Primero quiero sentirme bien físicamente y después brindarme a la oportunidad que pueda surgir”, explicó.

El argentino nacionalizado chileno también está ad portas de titularse como entrenador de fútbol, otro rubro que tiene a mano para definir su futuro. “En 2020 empecé a estudiar la carrera y este 13 de diciembre tenemos la ceremonia donde nos entregan los diplomas. Fueron tres años que estudié la carrera, no sé si la voy a ejercer, pero tuve la posibilidad de poder haberla estudiado. Después veremos si me agarra el gusto”, agregó.

Por último, Matías Rodríguez tuvo palabras para U. de Chile, club que defendió en dos etapas (2010-2013 y 2015-2021). “A la hinchada de la U se le extraña, pero lo bueno es que me hacen sentir el cariño en las redes sociales, cuando me ha tocado ir a Chile, en cualquier lado. De mi parte y como familia también le tenemos un cariño muy grande, lindo y sano”, concluyó.