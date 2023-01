No había más opción: Pumas rescindió el contrato de Dani Alves tras acusación de abuso sexual

Días y horas oscuras son las que está viviendo Dani Alves. El lateral de la selección brasileña, ex Sevilla y FC Barcelona, entre otros, fue detenido y puesto en prisión preventiva este viernes en Barcelona, tras una seria acusación de abuso sexual en su contra.

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona dictó este viernes prisión preventiva sin fianza para el futbolista brasileño, acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca el pasado 30 de diciembre.

Ante tal situación, Pumas UNAM de México, su actual equipo, no tuvo más opción que desvincularlo de la institución. Así lo adelantó durante esta misma jornada, el mandamás del conjunto, Leopoldo Silva.

“Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta Dani Alves y por lo cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente: el club PUMAS ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato de Dani Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución que atenten contra el espíritu y los valores de PUMAS”, esgrimió.

Tras disputar a la Copa del Mundo con Brasil en Qatar 2022, Dani Alves había extendido su contrato con los mexicanos hasta junio del presente año, lo que finalmente quedó en nada.

Decretan prisión preventiva para Dani Alves por agresión sexual en Barcelona https://t.co/s28jLkm6Gx — Radio ADN (@adnradiochile) January 20, 2023

Dani Alves niega los hechos

Tras las acusaciones, el defensor brasileño descartó estos hechos. “Sí estuve en ese sitio y me gustaría desmentirlo. Quién me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el entorno de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No la conozco”, afirmó hace algunas semanas.

“No me gusta invadir el espacio de nadie, cómo voy a hacerle eso a una señorita. No sé quién es. Está haciendo daño a mi familia“, agregó Alves.