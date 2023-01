Dani Alves responde tras ser acusado de agresión sexual: “Me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de nadie”

El lateral brasileño Dani Alves rompió el silencio tras ser acusado por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, que denunció al futbolista por haber introducido su mano dentro de su ropa interior y tocar sus partes íntimas.

“Sí estuve en ese sitio y me gustaría desmentirlo. Quién me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el entorno de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No la conozco”, aseguró el zaguero de 39 años en diálogo con el programa ‘Y Ahora Sonsoles’ de la televisión española.

En esa línea, el actual jugador de Pumas de México explicó que “no me gusta invadir el espacio de nadie, como voy a hacerle eso a una señorita. No sé quién es. Está haciendo daño a mi familia”.

Cabe recordar que Dani Alves anunció su regreso a la Liga MX para cumplir su contrato con el cuadro mexicano en medio de la grave acusación en su contra. La presunta víctima del hecho acudió a denunciar al jugador a la policía catalana que, según el diario ABC, investiga al futbolista.