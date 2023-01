Erick Wiemberg pide tiempo para el Colo Colo 2023: “No pretendamos que de la noche a la mañana se complementen jugadores que nunca han jugado juntos”

Este jueves, Erick Wiemberg, zaguero de Colo Colo, se refirió al presente que vive el club de cara al inicio del Campeonato Nacional 2023 y pidió tiempo para que el plantel encuentro su mejor funcionamiento.

“Se requiere tiempo, nos conocemos hace poco, hubo varios cambios. No pretendamos que de la noche a la mañana se complementen jugadores que nunca han jugado juntos. Vamos muy bien para el poco tiempo que llevamos. Esperemos que desde el domingo se vea algo más sólido”, señaló el defensa en rueda de prensa.

El ex Unión La Calera también comentó las palabras de Gustavo Quinteros, quien aseguró que el equipo está despotenciado y que aún le faltan refuerzos. “Uno lo tiene que tomar como incentivo para decir ‘estoy aquí’. En ningún momento lo tomamos como algo ofensivo para nosotros. No creo que él lo diga así”, indicó.

En cuanto a su rol en el “Cacique”, el zurdo explicó que aportará una “versatilidad de poder jugar en toda la banda izquierda. En donde Quinteros me pida jugar, la disposición va a estar. Mi prioridad es jugar de lateral y demostrar lo que puedo dar en ese puesto, tanto defensiva como ofensivamente”.

Por último, Erick Wiemberg estableció diferencias con Gabriel Suazo, ex lateral izquierdo de los albos. “Es un referente en Colo Colo, pero no vengo a reemplazarlo, vengo a formar mi propio camino y a demostrar lo que puedo dar en el mismo puesto, pero no para reemplazarlo”, completó.