Erick Wiemberg pide que Colo Colo no decaiga: “Lucero es importante, pero si no está, el equipo tiene que seguir estando fuerte”

Erick Wiemberg, nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2023, se refirió a la polémica salida de Juan Martín Lucero y dejó claro que el plantel no debe decaer por la partida de su goleador.

“Alcancé a compartir poco con él, no puedo opinar mucho. Obviamente, Lucero es un jugador importante, pero si no está, el equipo tiene que seguir estando fuerte”, remarcó el zaguero nacional en medio de la pretemporada que lleva el club en Argentina.

En cuanto a los trabajos que realiza con el “Cacique”, el defensor explicó que “ha sido una pretemporada intensa, el grupo se está volviendo más fuerte y nos estamos acoplando a las ideas del técnico. Mientras uno siga lo que quiere el DT, más la calidad que tiene el equipo, todo se vuele más fácil”.

Desde su llegada, Erick Wiemberg fue apuntado como el reemplazo de Gabriel Suazo en la banda izquierda, sin embargo, el zurdo mencionó que “no sé si será así, eso lo decide el entrenador, pero yo estoy trabajando para ganarme un puesto, para ser titular, estoy dando todo de mí para eso”.

Wiemberg y el 2023 de Colo Colo

Por último, el ex Unión La Calera afirmó que Colo Colo tendrá una exitosa temporada 2023. “Para el poco tiempo de la pretemporada, hay un avance muy notorio. El equipo está bien preparado y no me cabe duda que tendrá un buen desempeño en todo. Este club opta a estar lo más alto posible y tiene que repetir o mejorar lo que hizo el año pasado”, completó.