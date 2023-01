Se jugará en el CDA: oficializan la suspensión del duelo amistoso entre Universidad de Chile y Talleres

El Torneo de Verano 2023 oficializó este miércoles la suspensión del duelo amistoso entre Universidad de Chile y Talleres de Córdoba, programado para este jueves 12 de enero en el Estadio Santa Laura.

Así lo confirmaron desde la organización mediante un comunicado, donde explicaron que “producto de la suspensión del partido de mañana entre Universidad de Chile y Talleres de Argentina, informamos que se inició el proceso de devolución del dinero de las entradas para todas las personas que habían adquirido un boleto”.

Según información de ADN Deportes, la cancha del recinto de Independencia aún no se encuentra en un estado óptimo para albergar un partido oficial y se estimó que, para no arriesgarla, el partido de los azules contra “la T” no se podrá disputar en aquel escenario.

De todas formas, el duelo entre la U y el cuadro trasandino se llevará a cabo en las canchas del Centro Deportivo Azul, tal como lo anunció el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo. “Lo que más importaba es que el equipo juegue de igual manera contra Talleres, que es un rival muy exigente. El partido lo jugaremos en el CDA a puertas cerradas”, aseguró durante la presentación de Cristopher Toselli.

Asimismo, el directivo explicó que “estamos planificando con que la cancha estará bien para nuestro debut y todos los partidos del año. Nosotros trabajamos siempre en un plan B y un plan C, para tener alternativas por si llega a pasar algún imprevisto como ahora”.