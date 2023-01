A buscar cancha: Santa Laura no está en condiciones de albergar el amistoso de la U ante Talleres

El proceso de refacción del estadio Santa Laura ha generado inconvenientes en torno a los amistosos que habían programado para este mes en el recinto deportivo. Ya esta semana aquellas obras aún en ejecución obligaron a que la UC se enfrentara con Talleres a puertas cerradas en San Carlos de Apoquindo, pero los líos ahora afectan a la U de Chile.

Según información de ADN Deportes, la cancha del recinto de Independencia aún no se encuentra en un estado óptimo para albergar un partido oficial y se estimó que, para no arriesgarla, el partido de los azules contra “la T” no se podrá disputar ahí.

La demora radica en un trabajo profundo desarrollado en los últimos meses para el césped del Santa Laura, incluyendo el armado del sistema de riego automático. La demora, estiman algunas fuentes, podría demorar hasta en 40 días más que la cancha de la zona norte de Santiago pueda albergar partidos.

En lo inmediato, el encuentro de la U de Chile ante Talleres, programado para este jueves, corre riesgo de ser cancelado ante el escaso plazo para gestionar los permisos policiales para autorizar otro estadio para que los hinchas puedan asistir al encuentro.

Viña del Mar podría ser la opción para que el partido si pueda disputarse con público, aunque todo dependerá de lo que digan las autoridades de la Quinta Región. Otra chance era la de La Florida, pero los trasandinos no estarían de acuerdo en jugar en cancha sintética