Cristopher Toselli fue presentado este miércoles en conferencia como nuevo portero de Universidad de Chile de cara a la temporada 2023, donde entregó sus primeras palabras con la camiseta de los azules y respondió a las críticas por su pasado en Universidad Católica.

“La U me manifestó su interés de pertenecer a esta gran institución. Eso me llamo la atención, que es un equipo grande que merece pelear por cosas importantes. No voy a desconocer mi pasado, es parte de mi historia, pero soy un profesional y tener la oportunidad de estar en un equipo grande hace que la decisión sea más fácil”, explicó el guardameta de 34 años.

Respecto a sus primeros días en el CDA, comentó que “me han tratado muy bien. Estoy muy contento por la recepción y la infraestructura del club. Obviamente, van a haber críticas positivas y negativas. En la calles la gente ha sido muy respetuosa, tanto de la U como de la UC y prefiero quedarme con eso. Mi familia es de la U y hay un respeto grande por esta institución, pero no quiero quedarme en eso y quiero ganar el respeto de los hinchas a través con trabajo”.

En esa línea, el arquero se refirió a la titularidad en el arco de los azules. “Lo principal es lo que piense el técnico. Vengo a competir lo más sano posible con Cristóbal (Campos), que cada uno entregue lo mejor y tratar de que su rendimiento sea cada vez más alto. Lo que opine la gente se agradece, pero no es relevante”.

Finalmente, Cristopher Toselli se refirió a los polémicos dichos de Nicolás Castillo en su arribo a la U. “No me quiero desgastar respondiendo a lo que publicó. Lo conozco hace mucho tiempo, hasta casi lo estaba esperando, pero le tengo mucho cariño y no pasa nada más allá. No vale la pena referirme a ello. Me gustaría destacar más la cosas positivas de excompañeros que han hablado de mí, de la buena onda y de lo profesional que soy. Ellos entienden que esto es una profesión y que tiene que dar el 100% en el lugar en el que está”, cerró.