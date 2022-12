El “Fantasma” descarta volver a dirigir un club chileno: “Marco Antonio Figueroa necesita estar en la selección nacional”

El “Fantasma” Marco Antonio Figueroa, actual DT de la selección de Nicaragua, se refirió al presente que vive en su carrera y dejó claro que no tiene en mente volver al fútbol chileno para dirigir a algún equipo.

En diálogo con Radio Futuro, el entrenador nacional primero comentó al frustrado ascenso de Cobreloa tras perder la final de la liguilla ante Copiapó. “Con el 2-0 ya apagué la tele, después me enteré que habían perdido 5-0. Me dio mucha pena porque la gente del norte es trabajadora y buena. A mí me afectó un poco. Ojalá Emiliano Astorga tenga la capacidad de meterlos en la final nuevamente y ahora ganarla, esa es la obligación que tiene”, señaló.

En la misma línea, descartó volver a la banca de Cobreloa. “No creo, estoy agradecido de la gente del norte y del fútbol chileno por la oportunidad me han dado de trabajar, pero estoy buscando otras cosas”, indicó.

Luego, el “Fantasma” remarcó que su interés es dirigir a nivel de selecciones. “Marco Antonio Figueroa lo que necesita es estar en la selección nacional, no necesita estar en un equipo más, y eso lo vio la gente de Nicaragua”, aseguró.

Marco Antonio Figueroa y la selección chilena

Además, Figueroa tuvo palabras para la ANFP. “Me hubiera gustado que ellos pensaran en un entrenador chileno y siempre les dije que yo estaba dispuesto y preparado, pero el hincha chileno te denigra, es así. En mi Twitter he bloqueado a 10 mil chilenos que me denigran e insultan”, agregó.

“Si alguna vez la ANFP tiene un poquito de cabeza y piensa, buscará un técnico que realmente les dé lo que quieren. Yo no les simpatizo y me encanta eso. A mí me gusta trabajar de manera honesta y seria, lo he demostrado en la selección de Nicaragua”, finalizó el “Fantasma”.