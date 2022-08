Marco Antonio Figueroa: “Si te agachas y te pones en cuclillas ya eres alumno de Bielsa”

Marco Antonio Figueroa lleva años fuera de Chile, pero sigue pendiente de la actualidad del fútbol chileno. El conocido “fantasma” actualmente dirige a la Selección de Fútbol de Nicaragua.

En ello, el adiestrador nacional conversó con ESPN Chile y comentó su alejamiento del fútbol nacional: “me cansó el tema de volver a Chile y no tener esa repercusión que he tenido en otros lados“, partió diciendo.

“A mi me duele ese rechazo que tienen los dirigentes chilenos hacia el técnico nacional, ha quedado demostrado que todos los colistas del fútbol chileno son entrenadores extranjeros y los que están arriba son todo nacionales, me cuesta entender cómo piensa el periodista nacional, los directivos de los equipos”, complementó Figueroa.

Con pasos por la Universidad de Chile, Universidad Católica, y otros, Marco Antonio Figueroa insistió en que: “si bien hemos tenido malos momentos en la parte futbolistica, con la U me fue bastante bien con lo que tenía“, sostuvo.

“Con Universidad Católica disputé un torneo que me lo ganó Colo Colo en un estadio que no era el nuestro, a O’Higgins dos veces lo salvé del descenso, y estuve a un gol de clasificar a una Copa Sudamericana”, agregó Marco Antonio Figueroa.

Continuó diciendo que “mérito he hecho bastante como para otras cosas, no solamente para siempre llegar salvando equipos o ‘ya cumpliste te vas’, por eso tomé este desafió, acá en Nicaragua me han tratado muy bien”, aseguró el entrenador nacional.

En el cierre, apuntó más dardos: “cualquier técnico que no tenga escuela de (Marcelo) Bielsa no es bueno, ahora si le grababas los partidos a Bielsa ya estás dirigiendo, y si te agachas y te pones en cuclillas ya eres alumno de Bielsa y te va a ir bien. Hay cosas que en Chile no se ven que son la forma de jugar, resultados, planteles”, finalizó Marco Antonio Figueroa.