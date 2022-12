FIFA abre investigación contra famoso chef Salt Bae: acusan que violó las normas en la final del Mundial de Qatar

El famoso chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, está en el ojo del huracán luego de su conducta en la final del Mundial de Qatar 2022, la que generó miles de críticas e incluso provocó reacciones por parte de la FIFA.

¿Qué hizo? Tras el partido entre Argentina y Francia, el célebre cocinero ingresó a la cancha sin tener algún cargo en ambas selecciones o en la organización. Además, persiguió a los jugadores argentinos para tomarse una foto con ellos, algo que desató la incomodidad de Lionel Messi. También tocó la Copa del Mundo original como si fuera miembro del plantel trasandino.

En redes sociales se viralizaron varios videos que reflejan el comportamiento del chef turco en el Estadio Lusail. Periodistas e hinchas de todo el mundo denunciaron la situación y ahora el ente rector del fútbol mundial abrió una investigación para estudiar los hechos y analizar qué medidas se tomarán.

Las redes se han llenado de críticas a Nusr_et (saltbae) por estas imágenes. Parece ser que no ha parado de “perseguir” a los futbolistas para fotos e intentando en todo momento coger la copa hasta que lo ha conseguido.

Sus caras muestran bastante incómodas… ¿Cómo lo veis? 🤨 pic.twitter.com/UxndUHT3cX — ᴍɪꜱꜱ ᴀɴᴅɪᴇ (@missandieftw) December 19, 2022

Tariq Panja, periodista de The New York Times, conversó con un portavoz de la FIFA quien le informó que el famoso Salt Bae violó las normas y no estaba autorizado para ingresar al terreno de juego tras la final del Mundial. “Luego de una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo las personas obtuvieron acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas apropiadas”, citó el comunicador.

En cuanto a las imágenes del chef Nusret Gökçe sosteniendo el trofeo dorado, la FIFA en su sitio web detalla que “como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un icono de valor incalculable, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA original solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye exganadores de la Copa Mundial de la FIFA y jefes de estado”.