Hizo enojar a Messi: conocido chef Salt Bae se sacó fotos con los jugadores de Argentina tras la final

Carnicero, cocinero, deportista, viral, millonario y fanático del fútbol. Esta notable combinación hizo que Nusret Gökçe, mundialmente conocido como Salt Bae, tuviera acceso privilegiado a los sectores VIP del Mundial de Qatar 2022.

Toda la evidencia está en su cuenta de Instagram. El reconocido chef se movió entre jeques y estrellas del balompié, posó con el timonel de la FIFA, Gianni Infantino, y se encontró con viejos cracks de la talla de Ronaldo y Roberto Carlos.

También cocinó para distintas selecciones, como Polonia y España, además de compartir con hinchas de todos los países. Y hubo chilenos que se sentaron en su mesa: uno de ellos fue Iván Zamorano, quien estuvo presente en Qatar y compartió junto a su familia las delicias de esta figura culinaria.

El dueño de la cadena de steakhouses Nusr-Et, el mismo que envuelve su carne en oro y reproduce aquella escena de la sal que se viralizó en las redes, fue testigo privilegiado de la victoria de Argentina en la final del Mundial de Qatar. Se sacó fotos con gran parte del plantel de la “Albiceleste” y se dio el lujo de posar con el trofeo dorado.

Pero su feliz despliegue también tuvo críticas. Distintos registros captaron a Salt Bae buscando la ansiada fotografía con Lionel Messi, causando la molestia del astro argentino. La escena se difundió rápidamente a través de las redes sociales.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt

— Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022