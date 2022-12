Los lujos no impiden el cumplimiento de las reglas, sobre todo en el fútbol. Y el chef Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, puede que esté lejos de la polémica que causó al perseguir a todo el plantel de Argentina, tras la final del Mundial de Qatar 2022.

El carnicero multimillonario hizo de todo: causó el enojo del mismísimo Lionel Messi, besó la Copa del Mundo como si fuera uno más de la “Albiceleste”, e incluso se puso a jugar con los retoños de los futbolistas. Pese a tener las credenciales para acceder a los sectores VIP, lo cierto es que su ingreso a la cancha y el posar con el trofeo infringió el reglamento FIFA.

La excesiva figuración de Salt Bae desató una ola de críticas en las redes sociales. Si bien mantiene su orgullo de envolver la carne en oro y mostrar su despliegue técnico con la sal, su gesto en Qatar 2022 generó más molestia que admiración. También lo fue la viralización del precio de su menú, que puede costar millones de pesos, según la conversión vigente.

Pero la cultura de la cancelación, fenómeno de la era reciente, fue drástica con Salt Bae. La cuenta oficial de la US Open Cup, importante evento del fútbol estadounidense, ya avisó que el cocinero no podrá participar en este evento.

Puede que se trate de un chiste, o una forma de hacer publicidad, ya que el soccer no es tan popular en estos lados. Pero está claro que el chef millonario tiene prohibido el paso, con el respaldo de 137 mil likes en Twitter.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final

— U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022