La fortaleza de Lizardo Garrido: “No tengo ninguna duda que me voy a mejorar”

Este jueves por la noche, se realizó el lanzamiento del documental “A morir por el Colo”, pieza audiovisual que recuerda y conmemora los 20 años del campeonato de Colo Colo en medio de la quiebra del club.

En medio de la celebración, Lizardo Garrido, emblema e ídolo del ‘cacique’, conversó con ADN Deportes, instancia donde hizo un repaso sobre su situación de salud, así como la actualidad de Colo Colo y lo que pasó hace dos décadas.

El ex defensor partió asegurando que: “le quiero agradecer a la gente de todo el país que me mando energías, amor, buena onda, fue verdadera increíble. Estoy mucho mejor, deben saber lo que significa una leucemia, la tenemos controlada hasta el momento, me estoy haciendo chequeos cada 15 días y células cancerígenas en mi medula ya no hay”, sostuvo.

“Ha sido difícil, quise tirar la toalla, pero conversé con mis hijos, con mi familia y la cantidad de gente que me enviaba mensajes, me hizo cambiar, pero acá estamos. Colo Colo se ha portado maravilloso, todos se han portado muy bien conmigo y ustedes también, es el momento de agradecer”, complementó Garrido.

Lizardo Garrido: “Me siento un tipo muy querido”

Sobre los momentos más complejos de su enfermedad, el ex defensor de la selección chilena aseveró que: “uno siembra y cosecha y sin ser arrogante. Respeté mucho a los jugadores, siempre tuve mucho respeto por lo que venían de más abajo, los entrenadores, la gente que trabajaba en el club y me siento un tipo muy querido”, esgrimió.

“Se coronó todo este año con un campeonato que me entregó Colo Colo, a todos los que amamos al club, me comuniqué con los jugadores desde la clínica, siempre estaba hablando con alguno de ellos, ellos me mandaban saludos y de verdad que estaba feliz de que fuéramos campeones. Ahora con la esperanza de que este año podamos pelear un poco más la copa y volver a ganar el campeonato”, complementó Lizardo Garrido.

Contó además anécdotas de sus días internado: “todos los que me hicieron radioterapia estaban con la camiseta de Colo Colo, fue una emoción muy grande, entiendo que lo hicieron para que estuviera más tranquilo, pero ya está la enfermedad y tengo que vivir el día a día y no tengo ninguna duda que me voy a mejorar”, dijo.

Sobre el documental y los días vividos el 2002, Lizardo aseveró que: “cuando quebró Colo Colo pregunté por qué, no estaba en ningún libreto que pudiera pasar. Yo trabajaba en cadetes y me dice Jaime Pizarro que fuera ‘para arriba’ porque el síndico me quería hablar”, contó.

“Empezamos a conversar, de qué se trataba todo esto, y afortunadamente Juan Carlos (Saffie) entendió en lo que se había metido, que no había ninguna opción de que Colo Colo pudiera desaparecer y empezamos a trabajar como locos para sacar al club adelante”, cerró el ex defensor.