Hijas de Pelé revelan que la salud de su padre no está en riesgo: “Es injusto que hablen de que está en estado terminal”

Este fin de semana, las noticias del mundo giraron en torno a la salud de Pelé. La leyenda del fútbol brasileño está internado el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el pasado martes y los medios de Brasil encendieron la alarma al señalar que ya no estaba respondiendo a la quimioterapia por su cáncer de colon.

Incluso, se informó que “O Rei” había pasado a cuidados paliativos, sin embargo, las hijas del exfutbolista, Kelly Nascimento y Flavia Arantes, decidieron salir a confirmar que la vida de su padre no está en riesgo en estos momentos.

“Hace unas tres semanas se contagió de covid. Está vacunado, con todas las dosis, pero por la medicación contra el cáncer y la quimioterapia, está frágil, le dio una infección pulmonar. Por eso fue al hospital, por la infección pulmonar”, aclaró Kelly en un programa televisivo del canal Globo.

En tanto, Flavia comentó que su padre “no está en cuidados intensivos, está en una habitación normal. Así que no está en riesgo. Como es una persona con una salud más delicada, es mejor estar en el hospital”.

La molestia de las hijas de Pelé

Las hijas del tres veces campeón del mundo afirmaron estar “cansadas” de que la gente esté dando por muerto a su padre. “Las personas me envían sus condolencias por redes sociales. Siento que tengo que responder a la gente para decir que no es así. Está tomando antibióticos y cuando mejore volverá a casa. No se va a despedir en el hospital”, aseguró Kelly.

“Es muy injusto que hablen de que está en estado terminal, con tratamiento paliativo. No es eso. Créenos. Más que nadie, no queremos que llegue ese momento. Por supuesto, un día sucederá, pero no es ahora, no es necesario estar en esa alarma anticipando una situación que ahora no existe”, complementó Flavia.