Kun Agüero revela tenso diálogo por audio con Canelo Álvarez tras polémico video de Messi

Tras el partido de Argentina y México por el Mundial de Qatar, el boxeador mexicano Canelo Álvarez arremetió con todo en contra de Lionel Messi, luego que se divulgara un polémico video donde el argentino supuestamente patea la camiseta de los aztecas. En aquel conflicto, Sergio Kun Agüero se metió para defender a su compatriota.

A través de sus cuentas oficiales de Twitter, el exfutbolista trasandino y el púgil de Guadalajara tuvieron un cruce de palabras, sin embargo, el lío no quedó ahí y se trasladó a mensajes privados mediante las redes sociales de ambos deportistas.

Así lo reveló el Kun este martes en una transmisión de Twitch donde compartió con Ibai Llanos y Chicharito Hernández. “Cuando me mandó el audio, ¿sabes el cagazo que yo tenía?”, comenzó relatando el ex Manchester City.

“Veo el teléfono que dice ‘mensaje de audio de Canelo’ y digo la mierda que me parió. Para que entiendan, lo que me dijo fue así: ‘Pinche cabrón, pues me gustabas, culero’. Eso me dijo en el audio”, comentó el otrora delantero sobre el primer mensaje que le envió el mexicano.

“Yo le contesté bien y le dije ‘Señor Canelo, escúchame, me parece que te estás equivocando, no conoces a Leo, en ningún momento está pisando la camiseta de México. Reconoce que te equivocas’. Él me puso que respetara su opinión”, señaló el argentino.

“¿Quieres que respete tu opinión? Perfecto, yo defiendo a Leo porque es mi íntimo amigo y claramente respeto tu opinión y tú respetas la mía”, añadió el trasandino en su conversación con el boxeador mexicano.

“Ahí quedó, hasta que me le encuentre y me cague a bifes”, concluyó Sergio Kun Agüero en tono de broma, a la espera de no toparse con Canelo Álvarez dentro de un buen tiempo.