El boxeador mexicano, Canelo Álvarez, estalló con todo en contra de Lionel Messi, luego que se divulgara un polémico video donde el argentino supuestamente patea la camiseta de México tras el partido que disputaron ambas selecciones en el Mundial de Qatar.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, fue una de las amenazas que lanzó el púgil de Guadalajara hacia el astro trasandino, palabras que generaron revuelo y diversas reacciones, a tal punto que algunos amigos de Messi tuvieron que salir al cuadrilátero para defender al delantero.

Sergio Kun Agüero respondió la amenaza del boxeador mexicano en redes sociales y señaló: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

En la misma línea, el español Cesc Fábregas también se pronunció en redes sociales para defender a Lionel Messi, con quien compartió equipo en Barcelona: “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”.

La respuesta de Canelo Álvarez

Fiel a su estilo, Canelo Álvarez no se quedó callado, le respondió con todo al Kun Agüero y lo trató de “hipócrita”. “Tú también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón”, escribió el mexicano a raíz de un tuit del exfutbolista trasandino.

El boxeador continuó y volvió a contestarle al otrora goleador del Manchester City: “¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram, hay que ser claros y sin rodeos. Mas bien hay que tener huevos”.

Calculan la distancia entre Canelo y Messi

El conflicto que tiene Canelo Álvarez con Lionel Messi escaló tanto que alguna persona, o grupo de personas, creó un sitio web que mide la distancia que hay entre el mexicano y el argentino, supuestamente en tiempo real. Además, calcula el nivel de riesgo que hay para que ambos deportistas se crucen.