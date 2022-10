Lucas Assadi, figura de U. de Chile, manifestó los grandes sueños que tiene para el futuro de su carrera futbolística. Lograr un título con la U y jugar en Europa son algunas de sus metas, pero también se imagina compartiendo la camiseta azul con Alexis Sánchez, quien es uno de sus principales ídolos.

En diálogo con LUN, el joven delantero pensó en el escenario de jugar junto al tocopillano y reconoció que “sería muy bonito. Me gusta la personalidad que tiene, siempre está pidiendo el balón aunque se equivoque, siempre quiere tenerla y hacer jugar al equipo. Esa personalidad de Alexis es la que me gusta, igual que el número 7″.

En su ascenso al primer equipo, el atacante quiso llevar el mismo dorsal del “Niño Maravilla”, sin embargo, explicó que “no pude elegirlo este año, pero el que uso ahora no es cualquiera, por lo que significa Charles Aránguiz. Es un orgullo jugar con la 20 de Universidad de Chile”.

En cuanto a su objetivo de llegar a Europa, Lucas Assadi expresó su anhelo por “jugar la Champions League. Ese es mi sueño y llegar a España o Inglaterra. Por mi juego, pienso que la liga española me vendría bien, pero para eso tengo que ir quemando etapas, tratar de mejorar en mi juego, tomas buenas decisiones en el campo y trabajar en la definición, que no se me ha dado mucho”.

A pesar de estos sueños, el futbolista de 18 años no se desvía de su presente y por el momento busca su chance para poder gritar campeón con U. de Chile. “La idea es ganar un título con Universidad de Chile. Ya veremos después, pero la verdad es que no pienso mucho en esas cosas, ni tampoco le tomo mucha atención cuando mencionan que podría irme de la U”, complementó.