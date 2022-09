Pese al complejo presente que vive U. de Chile en el torneo, Lucas Assadi atraviesa por un buen momento individual que lo tiene como una de las figuras del fútbol chileno y con opciones en La Roja Sub 20. Sin embargo, antes de brillar en el primer equipo de la U, el delantero enfrentó el momento más difícil de su carrera.

La pandemia del covid-19 paralizó el balompié nacional por largos meses y uno de los escenarios más afectados fue el fútbol joven, en donde se desempeñaba el atacante. Debido a la falta de competencias, el ariete pensó en colgar los botines.

“El momento más complejo fue la pandemia. Me desmotivé demasiado. Conversé con mis padres, pensé dejar el club y dedicarme a estudiar. Estaba demasiado desmotivado y me costó salir de eso”, confesó Assadi en diálogo con Emisión Bullanguera.

“Prácticamente no había torneos, eran puros amistosos lo que jugamos en la juvenil. Tuvimos un torneo ese año, quedamos eliminados en semifinales. Jugamos tres partidos en ese campeonato”, comentó el futbolista de 18 años.

Lucas Assadi y su arribo al plantel de honor de la U

Luego de meses difíciles, el panorama volvió a iluminarse para el canterano azul cuando ascendió al primer equipo de la U en 2021. “El Esteban Valencia se me acercó y me dijo que este era el paso que venía soñando y trabajando durante mucho tiempo, que aquí lo tenía. Me dijo que tenía que sacar provecho de los más grandes”, recordó el delantero.

Por último, Lucas Assadi agregó que en el plantel adulto de U. de Chile lo recibieron “de muy buena manera. Los más grandes fueron un siete conmigo cuando llegué. Augusto Barrios y Gonzalo Espinoza fueron los que mejor me recibieron en ese momento”.