Claudio Bravo, figura del Betis ante la Roma: “No es fácil, la confianza no se vende en las farmacias”

Los festejos se extendieron en Italia camino a España. Real Betis derrotó 2-1 a la Roma por la tercera fecha de la fase grupal de la UEFA Europa League, con un Claudio Bravo realmente soberbio en el arco sevillano.

El portero, capitán y líder de la Selección Chilena de Fútbol, volvió a demostrar que sigue plenamente vigente pese a los problemas que tuvo para iniciar la temporada con los españoles, esto debido a la tardanza en su inscripción.

Sobre el partido, el arquero indicó que: “nos vamos con la sensación de jugar bien prácticamente todo el partido. Tuvimos la iniciativa de ir a buscar el resultado, manejamos bien el trámite en líneas generales y nos vamos con un triunfo magnífico, con unas sensaciones tremendas“, comentó a Movistar.

Respecto a la reacción que tuvo el equipo tras la ventaja inicia de la Roma, Claudio Bravo sostuvo que: “la idea era esa, no desesperar, confiar en lo que venimos haciendo. Venimos de un desgaste tremendo en Vigo, llegamos con mucho cansancio. Con ganas y queriendo hacer las cosas bien, se dan a favor siempre. Tuvimos tranquilidad cuando nos convierten, hasta entonces no tuve trabajo”, indicó.

Por su gran partido en el arco español, pese a no tener mucha continuidad, Bravo dijo que: “no es fácil, la confianza no la venden en la farmacia. Cuando te preparas bien y tienes bagaje en este tipo de cosas, puedes hacer partidos como el de hoy. Lo he asumido en silencio, había horas de entrenamiento, preparación y cuajar un partido como este… te vas con una sensación muy buena”, dijo.

Cerró con un mensaje para los hinchas: “gracias a la gente, un apoyo fundamental. Ganar con nuestra afición y ver que no dejaron de animar en ningún momento, nos llena de satisfacción”, finalizó el portero chileno.