Con Pulentos y 31 Minutos: canales transmiten de manera gratuita estas series en internet
Canal 13 y TVN liberaron en sus canales de YouTube una maratón de capítulos de estas series.
En la primera década de los 2000, Canal 13 y TVN apostaron por la creación de series infantiles como lo fueron Pulentos y 31 Minutos.
Ambas producciones marcaron a diversas generaciones de jóvenes y que recuerdan con cariño a sus personajes, tales como el Perro Jorge, Nea, Guaripolo, Juanin, entre otros.
Por ello, tanto Canal 13 y TVN comenzaron a transmitir a través de sus canales de YouTube una maratón de los mejores capítulos de ambas series.
Por el lado del 13, la señal televisiva comenzó a transmitir desde el pasado 28 de enero los mejores capítulos de los Pulentos e invitó a sus espectadores a “averiguar qué es ser piante”.
Por otro lado, TVN a través del canal de NTV empezó la “Gran Maratón” de 31 Minutos el 9 de octubre de 2025, tres días después del estreno del Tiny Desk.
