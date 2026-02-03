;

Con Pulentos y 31 Minutos: canales transmiten de manera gratuita estas series en internet

Canal 13 y TVN liberaron en sus canales de YouTube una maratón de capítulos de estas series.

Con Pulentos y 31 Minutos: canales transmiten de manera gratuita estas series en internet

En la primera década de los 2000, Canal 13 y TVN apostaron por la creación de series infantiles como lo fueron Pulentos y 31 Minutos.

Ambas producciones marcaron a diversas generaciones de jóvenes y que recuerdan con cariño a sus personajes, tales como el Perro Jorge, Nea, Guaripolo, Juanin, entre otros.

Por ello, tanto Canal 13 y TVN comenzaron a transmitir a través de sus canales de YouTube una maratón de los mejores capítulos de ambas series.

Por el lado del 13, la señal televisiva comenzó a transmitir desde el pasado 28 de enero los mejores capítulos de los Pulentos e invitó a sus espectadores a “averiguar qué es ser piante”.

Por otro lado, TVN a través del canal de NTV empezó la “Gran Maratón” de 31 Minutos el 9 de octubre de 2025, tres días después del estreno del Tiny Desk.

