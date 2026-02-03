;

Justicia dicta penas de hasta 18 años por la mayor incautación de marihuana en el Valle de Elqui

En el operativo se decomisaron más de 9 mil plantas de cannabis y 144 kilos de marihuana, además de armas de fuego y municiones.

Javiera Rivera

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó a tres personas por tráfico ilícito de drogas y delitos de la Ley de Control de Armas, en el marco de la mayor incautación de marihuana registrada en el Valle de Elqui, en la comuna de Vicuña.

El caso se originó en abril de 2025, cuando el OS7 de Carabineros, junto a la Fiscalía local de Vicuña, realizó un operativo en la quebrada El Churque, donde se incautaron 9.327 plantas de cannabis, más de 122 kilos de marihuana en proceso de secado y otros 11 kilos listos para su distribución.

Durante el procedimiento, personal policial llegó al lugar en helicóptero, lo que derivó en la persecución de los imputados que intentaron huir. En el sitio también se encontraron armas de fuego y municiones, las que eran utilizadas para resguardar el cultivo y la droga.

El tribunal condenó a dos acusados a 10 años y un día de presidio y a un tercer imputado a 12 años por tráfico de drogas. A estas penas se sumaron condenas por tenencia ilegal de armas y municiones, lo que elevó las sentencias a más de 14 años de cárcel para dos de ellos y más de 18 años para el tercero.

El fiscal de Vicuña, Nicolás Shertzer, explicó que las penas fueron elevadas debido a la aplicación de un agravante especial contemplado en la Ley de Drogas, al acreditarse que los imputados actuaban como parte de una organización dedicada al cultivo, custodia y tráfico de marihuana.

“La prueba presentada por Carabineros, incluyendo fotografías y registros audiovisuales, permitió al tribunal formarse convicción más allá de toda duda razonable de que los acusados participaban activamente en el cultivo y tráfico de drogas”, señaló el persecutor.

Por lo anterior, la Fiscalía estableció que los condenados, junto a otros sujetos no identificados, cumplían funciones específicas dentro de la organización, como el riego, cosecha, vigilancia y protección armada de las plantaciones.

